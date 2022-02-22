強檢人士快測證染疫　帶病徵不敢排醫院檢測站　患者陷兩難

快速檢測縱能助市民提早發現已染疫，亦令他們陷於兩難。有正接受強檢的讀者向東網表示，身體漸現新冠肺炎病徵，自行快速檢測時發現病毒，惟染疫人士不能到檢測站，難以完成滿足強檢要求。由於她仍未證實確診，無人能助，但又害怕「天寒地凍」下輪候入院會令病情惡化，令她左右做人難。

李女士表示，於上周二(15日)感到不適，出現發燒、頭痛等新冠肺炎病徵，故自行做快速測試，檢測發現病毒，9歲大兒子亦無法幸免，於上周六(19日)開始出現明顯病徵，包括發燒及嘔吐。當時公立醫院亂狀四起，急症室外布滿等候入院的病人，她認為送院隨時變嚴寒下餐風露宿，害怕兒子會受不住，病上加病，強調「完全唔會考慮呢個選項」。

惟李所居大廈被納強制檢測範圍，必須要進行鼻咽拭子核酸測，但政府在社區檢測中心預約網絡已表明，有病徵者不適合到中心做檢測。她不希望隱瞞自己病情，強行到中心接受檢測，令其他人受害，但疑染疫的李女士又不敢外出取「樽仔」，縱使欲檢測亦現困難，令她亦未能正式確診，無法得到支援外，又面對違法風險。

李女士多次致電不同政府熱線查詢安排及處理方法，包括強檢查詢、指定診所熱線、「居安抗疫」熱線等，但要不是無人接聽，就是愛莫能助，衞生署職員僅透過「1823」政府一線通向她表示，她和兒子是非經核酸測試的確診者，政府無紀錄，亦無法給予幫助。李表示，在家中有充足藥物下，兒子與她都正逐步康復，故一兩日內若再沒得到協助，就可能被迫待病徵退散後，再到檢測中心完成強檢。

東網就李女士的情景向衞生署查詢，惟署方未有正面回應，只提供「為尚待移送入院或隔離設施人士的安排常見問題」的文件連結，而文件內並無相關解決方法。而根據相關條例，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令。