東方日報A1：疫苗通行證複雜難明　愈掃愈㷫

無能港府借防疫之名「谷針」，宣布於本周四實施「疫苗通行證」措施，除獲豁免人士外，12歲或以上的市民凡進入食肆、商場、街市、超市及百貨公司等指定處所，均需要至少打一針。食肆、會址職員會「主動查核」市民有打針或獲豁免紀錄才放行，但商場、街市則不會有職員檢查。措施會分階段實施，市民最終會被迫打齊3針，亦未定何時取消。學者批評措施複雜難明，不同人要求的針數不同，處所檢查方法各異，令市民無所適從，十分擾民；有議員則指部分處所毋須主動派人檢查，擔心有染疫者沒有掃碼進入，難以追蹤，整個措施形同虛設。

港府不會就「疫苗通行證」措施發出新證件，而是要求市民使用「安心出行」時配合疫苗接種紀錄。本月24日起，市民需要上載針卡或醫學豁免證明書到更新版「安心出行」，或攜同實體紙本針卡或醫生紙外出，方可進入表列處所，但入住酒店及賓館則除外。

「被動查核」處所包括商場、百貨公司、超市、街市及市集，市民進入時仍需掃處所展示的「安心出行」二維碼，但不用向處所職員主動出示疫苗接種紀錄，處所亦不會派人檢查；但遇到執法人員抽查時，市民需出示其疫苗接種紀錄。市民若經過商場上班及回家，使用商場內政府服務、醫療診所，或到食肆購買外賣，均可獲豁免。

除「被動查核」處所外，其餘表列處所都是「主動查核」處所，包括食肆及會址等。市民進入時要先掃處所展示的「安心出行」二維碼，然後職員會用專用掃描程式「反掃描」核實市民「安心出行」上顯示的載有針卡資料的二維碼，掃描程式會就不同情況發出不同聲響（詳見表一）。

港府指，商戶只會儲存市民的個人資料31日，其後會自動刪除，市民的姓名、身份證號碼會部分遮蓋，以及加密處理，一般人無法辨識，除非衞生防護中心要求，才可以用一次性密碼索取市民的聯絡資料，確保私隱安全。

政府又將以行政指令，把學校、政府部門、公營醫院、安老及殘疾人士院舍等地方納入「疫苗通行證」範圍，求診病人與其陪同人士、政府辦事處的服務使用者現階段會獲豁免。教育局昨向所有幼稚園、中小學及特殊學校發信，教師、到訪人士等需打至少一針才可入內，教職員需在4月21日前打齊兩針，但學生可獲豁免。

食物及衞生局副秘書長蔡傑銘形容帶同疫苗接種紀錄，就好像「帶身份證出街」一樣，加上實施「疫苗通行證」的處所會張貼告示，看不到會有誤墮法網的情況。他指，「疫苗通行證」分3階段執行（詳見表二），會以市民打齊3針為目標，不排除日後將豁免年齡界線由11歲往下調。至於一張針卡可上載到多部手機，他稱若市民使用假的二維碼，或使用他人的打針紀錄，需負上使用虛假文書的刑責，商戶則盡責檢查便可。他坦言不希望透過執法來要求市民打針，認為打針是公民責任，「不是艱難的事」。

議員鄧飛指，「被動查核」的處所採取隨機抽檢，惟現時「被動查核」的處所數量眾多，若有受感染個案沒有掃碼進入，實是難以追蹤，亦令整個措施形同虛設。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，由於措施有不同的豁免條款，市民或會混淆自己是否可獲豁免，而且不同專家均指出現時的新冠疫苗未必能預防感染Omicron等變種病毒，打針不代表不染疫，只能防染疫後得重症或死亡。他質疑措施的實際防疫效果有限，但十分擾民，同時令食肆或其他處所需增加人手檢查針卡。

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