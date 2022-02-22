一款中國製米線含麩質　包裝無標明　食安中心籲立即停售

食物環境衞生署食物安全中心表示，一款預先包裝米製品樣本被驗出含有麩質成分，但未有在食物標籤上標明。中心發言人呼籲對麩質耐受不良的人士不要食用有關批次產品，業界亦應立即停止使用或出售有關批次產品。

涉事產品名稱為「新豐米線」，由中國製造，產品分銷商為「新億食品有限公司」，每包淨重400克，包裝上標示最佳食用日期為2023年5月2日前。

中心發言人表示，中心跟進一宗相關事件時，從東區一間超級市場抽取上述樣本作檢測。結果顯示樣本含有麩質，但未有在食物標籤上標明。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商已展開回收受影響批次的產品，市民如欲查詢上述食品的回收事宜，可於辦公時間致電分銷商熱線63300136。若有足夠證據，中心會提出檢控。

對麩質耐受不良的人士進食含進食麩質食品後，可能出現嘔吐、腹瀉、腹痛及出疹等症狀。發言人呼籲對麩質耐受不良的市民不要食用有關批次產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。業界如持有上述批次受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。