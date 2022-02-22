食環署1員工染疫　花園街市政大廈2樓今關閉消毒

再有政府員工染疫！食物環境衞生署發言人今日(22日)表示，一名工人初步確診。該員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓的辦事處上班，最後上班日期為昨日(21日)，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）將於今日關閉，並預計於明日(23日)恢復提供有限度服務。進口商如欲辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈八樓的辦事處辦理。

入境事務處今日亦指，生死登記總處因一名負責後勤工作的助理文書主任初步確診，有關辦事處今日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午1時恢復提供處理遞交擬結婚通知書服務。

此外，香港郵政今表示，由於2名郵差初步確診，中環郵政總局(包括智郵站)今明2天關閉，郵件領取櫃位會於今日下午1時重開，郵政信箱大堂則如常開放。該2名郵差負責內勤工作及於櫃位收取郵件，他們在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政已安排與該2名郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。市民可到就近的上環郵政局或雲咸街郵政局使用郵政服務。