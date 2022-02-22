疫苗通行證後日實施　途經商場獲豁免　蔡傑銘稱稍後或收緊要求

港府近期借防疫之名大幅谷針，並於本周四(24日)實施「疫苗通行證」措施，除獲豁免人士外，12歲或以上的市民凡進入食肆、商場、街市、超市及百貨公司等指定處所，均需要至少打1針。食物及衞生局副秘書長蔡傑銘今早(22日)在電台節目表示，市民買外賣、到商場交收物品，或經商場回家可獲豁免，但若遇抽查就要提出足夠證明，他稱不希望有人為獲豁免「鑽空子」，日後亦不排除會收緊豁免要求。

他認為，目前疫情嚴重，外出亦有風險，外賣最好有打針，不希望有太多豁免，造成不公平，強調接種疫苗是非常簡單的事。蔡又指，市民到食肆需要主動出示「疫苗通行證」，因相關處所風險較高，但負責人毋須核實顧客個人資料，當美容院及健身中心重開後，亦會被納入主動查核處所。

蔡解釋，「疫苗通行證」實施後，政府會以「主動」及「被動」查核方式執法，「主動」查核是針對兩類處所，即是餐飲處所及會址，市民進入時出示疫苗接種紀錄，給予處所負責人「反掃」核實。他承認，如果有客人進入處所時持虛假證明文件，食肆負責人未必有能力核實，因此一般不會處罰負責人，如發現此情況，當局會追究相關客人，包括涉及不遵守防疫規例，及使用虛假文書。

至於演唱會等場地，蔡指日後如果能恢復開放，入場時涉及較多市民，場地職員或負責人要逐個「反掃」核實可能較困難，因此入場時只需要出示疫苗接種紀錄，職員或負責人只需要盡量去確定。他並不認同「盡量確定」的定義較含糊，亦不排除如果疫情再差，相關措施可能會再收緊。