港鐵促進社會共融　實踐企業良心

港鐵公司致力為大眾提供優質服務，同時亦於履行社會責任上不遺餘力，早前透過確立「Go Smart Go Beyond 載．向未來」的發展方向，在提升服務質素外亦訂明建立可持續發展及共融社區的願景。為此，港鐵公司致力在相關項目上盡善盡美，例如安裝太陽能發電板以推動節能減排；於車站設置飲水機及自助售水機，鼓勵大眾減少使用一次性塑膠飲品容器；以及設立無障礙洗手間及哺乳設施等。不斷思考如何讓社會變得更好的精神，為港鐵公司贏得是次「超卓企業社會責任大獎」的殊榮。

「好多謝東方頒發『超卓企業社會責任大獎』畀我哋。港鐵公司一直以『讓城市前行』為使命 ，我哋透過鐵路網絡及物業發展，令城市同埋居民一齊持續發展同進步，同時創造長遠及可持續嘅價值。」港鐵公司總企業責任經理勞俊衡對是次獲獎與有榮焉，並表示公司最新訂立「Go Smart Go Beyond 載．向未來」發展方向，希望於各個環節，由工程項目規劃、建造、營運、以至服務各方面，都可以做到更智能化、並且關愛不同人士需要，以積極建立可持續發展及共融的社區，是次獎項是對團隊的一份認同，並肯定港鐵於肩負社會責任方面一直不遺餘力的表現。

勞又指，為了讓有不同需要的人士都得到最貼心及友善共融的出行體驗，公司一直與不同團體聯繫，例如聽障、視障、行動不便的乘客以及長者等，了解其需要並持續作出提升及加設設施，例如闊閘機、無障礙洗手間等。「車站近年亦推出唔同嘅家庭友善及長者友善措施，例如網絡內超過四分之一個重鐵車站已設有哺乳設施；老友記方面，車站加設大型指示牌及座椅等方便佢哋使用港鐵服務，車站同事亦會接受培訓，加強了解年長乘客可能遇到嘅困難，等同事可以更貼心照顧乘客嘅需要。」鐵路服務以外，港鐵亦透過不同計劃關懷社區，例如「‘Train’出光輝每一程」支持青年人全人發展，以及提供多元化及平等就業機會。

此外，港鐵希望透過可持續發展實踐社會責任， 並就此於去年訂立三大社會目標，包括減少溫室氣體排放、促進社會共融、以及為個人及社區提供發展機遇。港鐵公司總持續發展經理陳淑媚表示，推動環保低碳生活方面，港鐵在營運時積極推動節能減排，例如在車站及車廠進行大規模空調冷卻裝置更換計劃、總部及紅磡辦公大樓安裝太陽能發電板、於其中一列新一代輕鐵上安裝太陽能發電板及計劃在合適的車站和車廠安裝可再生能源系統，以研究於營運中增加應用可再生能源的可能性等；而在規劃及興建新車站時，亦盡量加入更多環保元素，以顯徑站為例，車站採用可持續設計，加強自然採光及對流通風效果，車站外牆則加裝以環保物料製成的遮光板，並設有大型綠化天台。

陳續指，港鐵公司亦推出很多新服務及措施，希望推動大眾於日常生活「Go Green」，「例如陸續喺車站加裝飲水機及自助售水機，鼓勵大家減少使用一次性塑膠飲品容器；另外，我哋推出『Carbon Wallet』應用程式為用戶提供一站式減碳平台，以及於MTR Mobile推出『碳足跡大挑戰』鼓勵用戶透過乘搭港鐵實踐低碳生活等。」

作為香港綠色融資的先驅，港鐵早於2016年起便發行綠色債券，而由2016年至2020年已透過綠色融資募集超過230億元資金，用於新鐵路項目、更換鐵路資產、改善能源效益及支持自然保育項目，推進可持續城市基礎建設發展。