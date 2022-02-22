沙田頌安邨頌和樓完成強檢　揭49人染疫及4宗不確定個案

沙田頌安邨頌和樓因污水驗出新冠病毒，昨日(21日)起需圍封強檢。政府今早(22日)公布，約有1,170人接受檢測，當中共發現49人染疫和4宗檢測結果不確定個案。

政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午2時半起限制在沙田指明「受限區域」（即沙田頌安邨頌和樓，不包括位於地下的食物環境衞生署沙田區潔淨組馬鞍山辦事處及東華三院南九龍獅子會幼兒園）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

自今日上午約10時起，沙田指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款1萬港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（2.5萬港元）及監禁6個月。