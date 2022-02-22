累計300警染疫　明日起約萬前線警每日快檢

在疫情下前線抗疫人員亦難敵病魔紛紛倒下，疫情爆發至今有約300名警務人員染疫。最新消息指，警方今日(22日)已發出內部通告，所有前線人員由明天(23日)開始，已有足夠快速抗原測試劑可供測試，並需於每日值勤前進行檢測，而非前線的後勤支援人員，則須每星期進行一次檢測。

警隊的前線人員約有一萬人。據了解，由疫情爆發至今，染疫的警員中許多人是近日感染變種病毒Omicron，眾人來自警隊不同部門，包括前線和後勤文職人員。

警隊支援部早前基於疫情嚴峻，近日發出內部通告，即時要求5類較常接觸市民的前線人員，在出更前接受快速檢測，證實無染疫才可出勤，當中包括衝鋒隊、機動部隊、軍裝巡邏小隊、快速應變部隊和特遣隊。

由於接連有警務人員染疫而需要請病假，亦有不少人員需要家居隔離，難免會令警務工作受到一些影響，不過警方已採取一系列措施應對，包括經常提醒同事注意個人衞生，做好防疫措施，減少社交接觸，如有任何不適立即呈報及求醫，同時要求各部門靈活調動人手，暫時兼顧因染疫或家居隔離而休假同袍的工作，盡力維持調查、巡邏等工作不受影響，以確保本港在疫情下繼續維持良好治安。