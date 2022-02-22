第三批來港內地抗疫隊人數逾千人　陳肇始稱檢測量可增至最少30萬

為應對本港愈趨嚴峻的第5波新冠肺炎疫情，政府計劃強制全民檢測，並陸續有內地抗疫隊來港支援。有內地醫學專家表示內地抗疫隊主要分布於本港位於元朗、油尖旺、北區、馬鞍山等地的檢測點，廣東省的第三批醫療隊支援亦已蓄勢待發，據了解，人數或過千人，以核酸檢測人員為主。食物及衞生局局長陳肇始表示因應內地支援，預計每日檢測量可由20萬增至最少30萬，並指為有效防疫，內地專家組會繼續留港一段時間。

中山大學附屬第一醫院副院長張弩受訪指內地醫療隊昨日(21日)起在全港多個檢測點投入工作，包括元朗、油尖旺、北區、馬鞍山等地，讓檢測點由只有約10個檢測單位，即時提升至15至17個，加上各承辦商已增加大量資源，搭建很多檢測儀器，相信可滿足現時的檢測需求。但對於全民檢測，他指以現時人手相信是不現實的，如真的要做，相信是要倚賴國家支持，方可達成。他又透露廣東省政府正組建第三批醫療隊，人數或達到過千人甚至數千人，並以核酸檢測人員為主。

陳肇始今日(22日)表示內地支援香港的檢測人員和設備已投入工作，加上即將會有多兩個火眼實驗室開始運作，預計每日檢測量可由20萬增至最少30萬。此外，陳亦指因應疫情複，內地專家們在未來一段時間將繼續留在香港，並在個案追蹤同流行病學調查分析方面提供意見，讓香港疫情防控更精準和有效。

早前已抵港的內地援港抗疫專家組，今早到訪北大嶼山醫院香港感染控制中心，了解化驗樣本的檢測流程和檢測能力，並就遙距診症和病房運作的流程進行深入的交流和討論。