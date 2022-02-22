病床逼爆　梁栢賢料數萬疫患在家等候　促設指揮中心統籌派物資

本港第5波疫情在社區爆發，不少市民反映政府通訊不足，感到徬徨。醫管局前行政總裁梁栢賢昨日(21日)表示，促政府成立中央和分區指揮中心，實體支援當區居民。

梁栢賢昨在社交平台發文，指居安抗疫已成為重要控疫措施，估計將有數萬名確診者須要在家等候隔離治療，亦有很多市民自行使用快速檢測包，檢查顯示染疫而不知所措。他指，感染或懷疑感染人數眾多，不能完全依靠醫療衞生系統處理，希望政府可以成立中央和分區指揮中心，統籌有關政府部門和自願組織，成立熱線實體支援居民，包括派發抗疫物資和加強資訊發放等，特別協助長者、長期病患者及獨居人士。

梁亦曾批評政府租用、徵用或興建中的隔離設施，是遠水不能救近火，預計累積感染個案可能超過10萬宗，醫療系統將會崩潰。他建議可分層次隔離，對於輕症或無症狀感染者，若同住家人完成接種疫苗，而家居環境許可，則可以在家隔離；而高危人士或有未接種人士在家，或家居環境不適合，則可以安排去隔離營隔離。

此外，第五波疫情已經有逾百名病人去世，大部分是長者，亦有數名兒童，情況令人擔憂，醫管局主席范鴻齡接受內媒訪問時表示，已向內地重症專家討教如何做得更好。