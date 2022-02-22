廉署起訴理大承辦商前職員　涉55萬元維修採購詐騙

廉政公署今（22日）落案起訴香港理工大學轄下香港專上學院一名承辦商前僱員，控告他涉嫌隱瞞自己及母親於一間公司的利益，以詐騙香港專上學院向該公司就保養工程發出總值逾55萬港元的採購訂單。被告梁家華（46歲）已獲廉署准予保釋，以待後日（24日）在九龍城裁判法院答辯。

梁家華是康業服務有限公司前總維修工程師，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。於2017年12月至2019年10月期間，梁獲康業派駐該學院，擔任其紅磡灣及西九龍校園維修保養工程的主管，並獲香港專上學院委託提供採購服務，包括向供應商發出採購訂單和直接支付貨款。但他在2017年6月成立沐蘭貿易公司，而他母親2018年2月底成為該公司的獨資經營者。

控罪指梁涉嫌向康業、香港專上學院及／或理大隱瞞或沒有披露自己及／或其母親，就香港專上學院發出的直接採購訂單及光管採購工作在沐蘭的利益，並意圖詐騙而誘使香港專上學院向沐蘭發出有關訂單，導致被告及／或其母親獲得利益，或香港專上學院及／或理大蒙受不利。

沐蘭涉嫌就香港專上學院所發出的54項直接採購訂單，獲發放貨款逾52萬港元，並就上述光管採購工作獲發約3萬港元。