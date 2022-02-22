疫下照顧者身心俱疲　近4成每周睇實61小時　近半屬以老護老

照顧者在嚴峻疫情下面臨龐大壓力，有團體今日(22日)發布照顧者會員的數據分析，發現護老者及有特殊教育需要(SEN)兒童照顧者照顧時數最長，而以老護老情況亦嚴重，建議為照顧者提供一站式服務，以及增加對照顧者的支援。

「照顧者易達平台」於去年8月至今年1月期間，共收集到超過1,600位登記成為會員的照顧者數據，有效樣本有1,613個。從數據分析中有3大發現，分別是有83%照顧者為女性；48.9%為61歲或以上長者，當中81歲或以上有6.5%；52.5%照顧者每周照顧時數超過41小時，每周照顧時數超過61小時或以上更有36.6%。

數據亦反映，全職無酬照顧者，包括退休及無業佔60.5%，在每周照顧時數61小時或以上的照顧者當中，接近90%是護老者及SEN兒童照顧者，分別佔45.8%及43.9%，這兩類照顧者壓力及需要值得關注。

梁先生屬「以老護老」個案，72歲的他照顧74歲、患有認知障礙症的親姐多年，現時其姊認知機能漸衰退，需寸步不離照顧，即使自己生病也未能看醫生。他表示，自己年紀漸長，擔憂體力與健康未能應付照顧工作。另外，由於接收資訊的渠道不足，疫情下未能跟得上防疫措施的變化，非常困擾。

另一位勞太屬雙料照顧者，同時照顧患有糖尿、腦血管閉塞的71歲母親及9歲患有過度活躍、專注力不足、自閉症的兒子。因疫情遊樂場關閉，不能帶兒子到公園「放電」，而實體課暫停開始，更要長期在家陪伴兒子上網課，否則會不集中，亦跟不上學習進度，加上兒子情緒反覆，導致寸步不敢離開，勞太失眠情況愈越見嚴重，而精神壓力達到頂點，情緒面臨崩潰。

平台建議，制定照顧者休息日，安排後備照顧者，特別是每位超過70歲年長照顧者，在緊急或有需要情況下代為照料家人，讓照顧者能安心及有休息時間，減輕照顧壓力；政府提供恒常照顧者津貼，為全職無酬照顧者提供經濟支援，並在疫情期間為照顧者提供特別津貼，以應付抗疫的開支，減少財政的憂慮；提供一站式的照顧者服務資訊平台，讓照顧者獲得快捷、便利及準確的資料，省卻搜尋資料的時間，減少擔憂和誤解。