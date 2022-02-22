斥政府對初確者支援不足　政黨促動員公務員　邀社區組織協助

第五波疫情肆虐，有政黨收到不少市民投訴，稱接獲初步確診後，政府沒有任何跟進的消息、社區嚴重欠缺檢測樽等。政黨批評政府對確診者的支援不足，即使地區組織希望協助，亦無從入手，建議政府動員公務員並更新支援系統，以及給予地區組織協助的指引。

該黨今(22日)召開網上記者會，指透過快速測試初步確診的市民缺乏幫助，可能因為工作或生活需要而外出，令病毒繼續在社區擴散。該黨議員、曾在快速測試中染疫的黃俊碩表示，在交檢測瓶後的6天才收到政府通知初步確診，並只指示他留家等候，到發病後的第11天，只收到初步確診的短訊，以及在發病後的第8天致電他，其他所有資訊都是家庭醫生提供。

即使現時檢測排隊時間稍為縮短，但等待結果的時間卻非常緩慢。議員李世榮表示，在政府檢測中心接受病毒檢測後，至少要等待1周或更長時間才有結果，質疑為何政府已加開火眼實驗室，檢測能力和通知市民的通訊能力仍然落後。另一議員劉國勳表示，曾於2月13日在社區中心進行檢測，但至今仍然沒有結果。他指有公司要求員工提供檢測結果才能上班，檢測結果遲緩影響市民生計，要求政府調動火眼實驗室的人手，或向內地求助，增強檢測能力。此外，劉亦指疫情在地盤大爆發，但不少工人只被安排在家隔離數天便重新上班。他建議發展局和承辦商商討，寬限工期，以免承辦商因為要趕工而不上報工人感染。

另一議員陳恒鑌指出，雖然政府已經設置熱線及聲稱會提供資訊包，但至今仍未有確診的市民領取資訊包，而熱線亦難以接通，批評情況不理想，希望政府提供更多資訊及讓更多地方團體協助支援市民。議員陳勇認為政府應加強支援留家隔離的市民，例如提供短期食物包和物資。陳勇又建議政府加強與地區組織聯繫，又呼籲商界支援物資包，希望盡快支援初步確診的家人，使確診市民不用外出，減低社區感染的風險。