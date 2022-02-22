家居隔離令遲來6天　讀者投訴變相被加「疫監」

第5波疫情爆疫不斷，因應確診者人數眾多，政府早前宣布患者於第14日的檢測結果無確診，可被視為無傳染力患者，可以自由離開家居。惟有讀者卻無助地向東網投訴指丈夫於上周一(14日)確診後未有被安排入院，現時已無大礙，周日(20日)快速測試已呈無感染，但丈夫、自己及工人卻因為防疫中心遲來6天的家居隔離令，變相需延長「疫監」，批評衞生署處事求其，她亦指已多次致電署方了解，卻只獲敷衍回覆。東網已就事件向相關部門查詢。

家住港島半山區的梁小姐指其丈夫為英國人，因有咳嗽症狀，便於家中用快速測試從而獲悉確診，並於本月11號凌晨往律敦治醫院求醫，當日亦向院方遞交了深喉唾液「樽仔」，然後獲處方咳藥水後，便回家自行「家中隔離」。衞生署其後於上周一通知其丈夫確診，但卻無進一步安排。丈夫經過數日休養後，有感大致痊癒，於是全家包括丈夫、自己及工人於前日再於家中進行快速測試，喜見呈無感染，以為於下周一(28日)便可滿14天「疫監」離家之際，卻於周日收到衞生署發出的家居隔離令，並獲告知起始日需由家居隔離令發出日計算，故需延至下月5日才可離家。

讀者因此對衞生署十分不滿，質疑「為何家居隔離令與確診通知日非同日發出?」她亦曾致電署方反映，卻只獲職員回應只可轉介投訴至有關部門。她批評署方隔離令遲來，但受累卻是市民，市民即使投訴，亦無濟於事。