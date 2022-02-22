男醫生涉發布性愛影片　女事主指與被告發生性行為後才知他已婚

一名註冊專科醫生涉嫌在社交媒體平台上，多次發布一名女子的裸照和性愛影片，因而被控4項發布淫褻物品罪。他早前否認控罪，案件今日(22日)在東區法院開審。女事主出庭作供，指她與被告發生性行為之前，不知道原來被告已婚。

報稱醫生的34歲被告婁子堅，被控於2020年5月16日、17日及22日，先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即一張裸體女子X為一名男子口交的照片、一張裸體女子X坦露胸部的照片及兩段裸體女子X坦露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。

女事主X作供，她與被告在2016年6月至9月期間曾發生約10次性行為，每次都在酒店發生。X憶述有一次她發現被告偷拍她，便立即要求被告刪除相片，X另表示控罪牽涉的相片及影片均在她不知情的情況下拍攝。X與被告發生性行為後，才得知原來被告已婚，雖然X沒有立即與被告中止關係，但很快已明白被告不會與妻子離婚，便抽身離開。

辯方律師指，其實X曾經向被告示愛遭拒絕，X因此大發脾氣。辯方又指，X其實一早知道被告已婚，因兩人曾用Facebook Messenger溝通，理論上X會看過被告Facebook上的結婚照。X一一否認，指自己與被告不是Facebook朋友，平時也少用Facebook。

案件編號：ESCC 2394/2020