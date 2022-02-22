旅遊業150人明起向未送院染疫者派物資包　千人爭崩頭報名

本港確診數字日日創新高，醫院、隔離設施不足應付，港府在昨(21日)起向尚待入院或隔離設施人士，陸續派發電子手環及抗疫物資包。由於相關人士眾多，旅遊業議會總幹事楊淑芬今(22日)向東網記者透露，至少150名旅遊業從業員將協助負責到全港各區派發包括電子手環、防疫物資包工作，每天工作8小時，日薪1,500港元，最快明日(23日)起實施。她指由今早發內部通知起，已至過千人報名，即差不多10人爭1個位，又透露除旅議會外，政府亦有委託其他機構進行招聘。

楊表示，創新及科技局委託旅議會進行招聘工作，招聘100至150名旅遊業從業員派發防疫物資包，相關人士需有2至3年經驗，招聘工作在今早進行，已接獲過千人報名。現時由政府資訊科技總監辦公室，安排須相關人士佩戴電子手環等。

根據香港旅遊業僱員總會社交媒體指，旅議會發出通告，招募「居安抗疫」電子手環及防疫包派送員職位，相關派送員每天工作8小時，並須完成接種至少2劑疫苗，日薪為1,500港元。工時由早上9時至晚上10時，會分兩更，並由旅議會安排派送地點，強調「毋須與居安抗疫人士接觸」。

港府在本月8日起推行「居安抗疫」計劃，本是安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人進行為期分別14天和4天的家居檢疫。後因醫院或隔離設施仍然供不應求，便推展至現時的染疫者。