馬鞍山恆安邨恆峰樓下午圍封強檢　料明午1時解封

馬鞍山恆安邨恆峰樓出現初步確診個案，疑涉及變異病毒株，另外大廈排放的污水樣本同樣驗出病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定下午(22日)2時半進行圍封強檢。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午二時三十分起限制在沙田指明「受限區域」（即馬鞍山恆安邨恆峰樓，不包括位於地下的浸信宣道會明恩堂、浸信宣道會恆安白普理閱讀中心及香港家庭計劃指導會馬鞍山婦女會）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日(23日)下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

根據今日發出的強制檢測公告，任何於本月9日至22日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在24日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（2.5萬港元）及監禁6個月。