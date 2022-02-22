賽馬會運算思維教育計劃　獲QS全球教學創新大獎等3項國際殊榮

「賽馬會運算思維教育」計劃自2016年開展，以推動運算思維教育普及化為目標，培育香港高小學生在數碼時代的解難能力與創造力，令他們均能成為科技的創造者。主辦單位指，該計劃囊括3項國際殊榮，證明其整體設計、課程及教學方針均達致國際水平，是創新、全面及具高學習參與度的運算思維計劃。

「賽馬會運算思維教育」計劃獲得的3項殊榮包括：「國際教育技術協會（ISTE）國際認證」，是亞洲首個獲國際教育技術協會認證，應用於主流學校以課程為基礎的教育項目；「QS全球教學創新大獎」，包括工程及科技組別銀獎、學與教組別銅獎；「芬蘭教育聯盟認證」。

香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，該計劃預計於2024年底培育近10萬名香港高小學生將運算思維融入創新設計中，積極運用科技解決難題及幫助有需要的人。教大校長張仁良對計劃獲得嘉許深感榮幸，他指教大一直致力推動STEM、編程及其他創新教學，裝備學生應對新時代的各種挑戰。教育局常任秘書長李美嫦亦祝賀該計劃獲得國際殊榮。

該計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助、由香港教育大學、美國麻省理工學院及香港城市大學聯合策動，並獲教育局的支持。同時，多間學校、校長、教師、家長和學生亦有積極參與和協作。