去年增447宗愛滋病病毒感染個案　過半來自同性或雙性性接觸

愛滋病仍在全球肆虐，衞生署衞生防護中心今(22日)指，去年接獲共447宗感染愛滋病病毒的新增個案，較2020年的505宗少11%。新增個案中，過半透過同性或雙性性接觸感染，近3成來自異性性接觸，另有少數來自注射毒品。發言人指，數字雖然有所回落，但年輕男男性接觸感染情況仍值得關注。

衞生防護中心指，去年新增的447宗個案中，涉367男及80女，當中239人透過同性或雙性性接觸受感染，佔整體53%，27%人經異性性接觸受感染，另有3人透過注射毒品感染，餘下83宗個案的傳播途徑因資料不足而未能確定。自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至1.1萬宗。

在去年所有愛滋病病毒感染個案中，110宗新增在去年第4季，佔約4分1，主要呈報來自公立醫院、診所及化驗所，有51宗；衞生署愛滋病服務組有19宗，另有18宗來自私家醫院、診所及化驗所。另外，有67%感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

此外，由愛滋病病毒引致的愛滋病，去年第4季共有23宗愛滋病新增個案，52%透過同性或雙性性接觸受感染，48%透過異性性接觸受感染。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,320宗。

衞生防護中心發言人指，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套。發言人又指，雖然近年愛滋病病毒感染呈報個案數字較2015年最高峰時有所回落，但高風險群組如年輕男男性接觸者的感染情況仍值得關注，亦有一部分數量的新個案透過異性性接觸受感染。