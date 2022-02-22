醫療系統幾近癱瘓　醫專籲新冠患者按安排前往急症室或診所

第5波疫情一發不可收拾，對本港醫療系統造成負擔。有學院因應疫情，呼籲檢測驗出病毒及確診的市民，就港府的防疫安排前往急症室或指定診所；又強烈建議適齡兒童、長者及孕婦、哺乳期婦女、符合打第3針的人接種新冠疫苗。

香港醫學專科學院與轄下15個分科學院表示，Omicron較先前的變種病毒株，所導致嚴重疾病或死亡率的風險看似為低，惟Omicron的高傳播力令社區感染個案大增，已對本港醫療系統造成壓力，故呼籲檢測驗出病毒或確診的市民，依從當局對前往急症室或指定診所的指引；另提醒市民不適當使用急症室服務或會危及緊急傷患者所需的照顧，令真正需要急症室服務的人士之輪候時間延長。

另外，學院強烈建議市民盡早接種新冠疫苗，指打針可有效預防重症及死亡；本波疫情受最嚴重影響的適齡兒童盡快打針；成人亦應打針以間接保護尚未可打針的幼童和嬰兒。學院又指長者為高危群組，易受病毒感染而引發嚴重疾病或死亡，呼籲長者打針；孕婦和哺乳期婦女亦應打針來保護自己和嬰兒。至於符合接種第3針的市民也應盡早接種，以加強疫苗的保護效能。