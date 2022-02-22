政Whats噏：不滿嘲笑港抗疫不濟　馮家強籲移英港人慎言

正所謂「沒有比較，就沒有傷害」，一旦將香港嘅抗疫現況同其他地方對比，難免會有人覺得唔高興。前香港教育專業人員協會總幹事馮家強今日(22日)喺社交平台貼文，指有啲移居英國嘅港人，將當地嘅疫下市況同香港比照，本來無可厚非，但吹捧當地有幾咁美好、藉此嘲笑香港抗疫不濟，佢就睇到好唔舒服。

馮家強話喺舊年呢段時間，深受疫情所困嘅英國以至歐洲都係一片哀嚎，英國不但實施較香港現時更嚴格嘅防疫措施，且醫院爆滿，緊急改建各大型會議中心以收容染疫病人，但依然有好多人中招，甚至失去親友。之不過，今日有好多移英港人，都未曾經歷英國抗疫最艱難嘅日子，以為英國就係咁「美好」。佢話難聽啲咁講，其實係享受他人所種嘅成果，然後沾沾自喜。

跟住佢又話，雖然英國即將全面解除防疫限制，但此舉亦惹來好大爭議。況且傳媒揭發首相府於封城期間仍搞party嘅醜聞，唔少人都異常憤怒，要求首相約翰遜下台。而香港目前嘅第5波疫情，只係經歷英國同歐洲過去兩年嘅疫情階段。佢話曾經挖苦香港抗疫現況嘅移英港人，儘管好幸運咁避開咗英國嘅封城，又避開香港疫情大爆發，但願佢哋收起嘲笑，集中力量關懷仍在香港嘅朋友咁話。