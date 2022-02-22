運輸署與科學園試行電動滑板車代步　第2季開始為期半年

電動滑板車、電動單車及「風火輪」等電動移動工具成為市民代步新趨勢，雖然按現時法例，上述工具都被歸類為「汽車」，一直不獲批准使用，但不時仍見到市民在路上馳騁。繼運輸署去年2月在白石角海濱長廊旁進行實地試驗，近日再有新進展，運輸署表示，希望進一步了解電動個人移動工具於單車徑作短途代步的情況，故與科技園合作，推行先導試驗計劃，暫定為期半年。計劃由今年第2季開始，範圍為港鐵大學站至科研路之間的單車徑，全長約3公里。有議員指滑動工具為新趨勢，政府應及早推行。

運輸署續說，初步認為電動個人移動工具及電動輔助單車的行駛速度、行駛時所需的空間及操作表現與一般單車相若，將與香港科技園進行先導試驗計劃，讓該公司員工及相關人士可用此類工具作短途代步出行用途。而相關文件指，參與計劃的電動移動工具需備有運輸署發出的許可證，具有效照明裝置，以及制動和停車裝置，參加者需佩戴單車安全頭盔，使用時速度不可超過時速25公里。

運輸署去年2月，曾於鄰近科學園的一段白石角海濱長廊旁的單車徑舉行實地試驗，經過分析上述實地試驗的結果，初步認為在技術上電動個人移動工具及電動輔助單車，與一般單車共同使用單車徑的安排基本上是安全的。

該署亦在實地試驗舉行期間，進行問卷調查，訪問450位市民對上述工具的接受程度。調查結果顯示，大約有70%的受訪者認為電動個人移動工具和電動輔助單車在妥善規管及施加安全技術要求下，適合在單車徑上使用。

議員田北辰說，科技日新月異，滑動工具勢將成爲新趨勢，香港亦應推行。他又不滿政府做事一向龜速，效率偏慢，預計政府至少需5年才推行實驗計劃，對政府沒有太大期待。但他同時強調，即使政府推行試驗計劃，並限制滑動工具的速度，仍需要加強執法，確保市民安全。

議員盧偉國則稱，電動滑動工具在外國早已成大趨勢，本港一早值得嘗試，但香港空間有限，與外國空曠地大脈搏，情況有所不同，建議港府應謹慎行事。