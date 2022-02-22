2名已打針居民自香港入境後確診 1人列澳門第80宗病例

香港第5波新冠肺炎疫情延燒不斷，而澳門再錄得得2宗香港入境個案，其中1人更別列為澳門本地個案！澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，2名由香港入境的澳門居民，昨日(21日)的病毒檢測驗出確診，其中1人被判定為當地第80宗確診病例，另1人則為無症狀感染者，均被列為輸入性病例。

澳門第80例新冠病毒肺炎確診病例，列為輸入性病例，由香港前往澳門的58歲男澳門居民，2021年6月、7月和今年1月共接種3劑國藥滅活疫苗，2月19日在香港乘坐晚上6時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陰性，被安排到皇庭海景酒店接受醫學觀察，2月20日核酸檢測呈陰性，2月21日晚上複查結果呈陽性，已轉往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。目前，患者有少許咳嗽、味覺減退症狀。

另1名為新冠病毒無症狀感染者，亦列為輸入性病例，由香港入境澳門的49歲女性澳門居民，2021年2月和3月共接種2劑國藥滅活疫苗，11月接種1劑mRNA疫苗，於昨（21）晚在香港乘坐晚上6時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陽性，已轉往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。