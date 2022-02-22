工會籲預算案勿以赤字為由減糖　促補漏支援未受惠工友

新一份的財政預算案明天(23日)公布，有工會今日(22日)召開線上記者會，促請政府承擔責任，聚焦「保就業、救民生」，盡快為市民排憂解困，又指政府不能以「財赤」為由，令預算案「走甜」，減少打工仔女支援措施，更應為在抗疫基金6.0中未能受惠的工友落實補漏措施。

工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，新一份財政預算案的首要任務是紓解民困，雖然本年度財政有機會出現赤字，但香港財政儲備仍有9,000多億港元，現時受疫情影響失業或停工的工友不計其數，加上早前推出的抗疫基金6.0的支援力度及涵蓋面不足，政府更應該「開倉賑災」。

飲食業職工總會主席林千國則指，受社交距離措施影響，工會收到約100宗求助，部分中式酒樓停業兩星期，更甚者停業至另行通知，保守估計約有200間酒樓停業或結業，導致大批的從業員面臨失業或停工。林續指，希望政府向同樣高風險的飲食業工友發放每月2,000港元，為期5個月的抗疫津貼，同時降低失業援助金的申請資格，涵蓋開工不足及停工的人士，並接受以「散工卡」作申請的憑證。

美容化妝行業也是受疫情嚴重打擊的行業之一，化妝師Felix指出，無法舉辦活動、婚宴及開班教學，導致化妝師的收入大減，不少同行只能使用儲蓄、依靠父母支援，甚至要問親朋好友借錢度日，雖推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，但受惠的只有僱主，真正受影響的從業員分毫未得。

工聯權委提出多項建議，包括增撥款項設立失業或停工現金津貼，以原本收入一半作計算，上限9,000港元，為期半年；失業援助金應涵蓋開工不足或停工的僱員，每人發放1萬港元，並簡化申請程序及放寬資格；相關措施以僱員為申請單位，確保資助能直接到僱員手中；提供停工津貼予因禁足令而遵行隔離及進行強制檢測而暫不能上班而缺勤的工友，建議每天700港元津貼。