港府再撥逾20億元　資助興建3665個過渡屋單位

市民等上公屋愈等愈久，當局再撥款逾20億港元，資助非政府組織於啟德、打鼓嶺坪輋、青龍頭及牛潭尾興建5個過渡性房屋項目，提供共3665個單位。當中以牛澤尾一帶的新過渡屋項目規範最大，該處2個項目共提供逾2000個單位，佔總數達62%。

由運輸及房屋局副局長蘇偉文主持的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會，於今日(22日)上午透過視像方式舉行第11次會議。評審委員會同意資助新一批5個過渡性房屋項目。

「齊惜福」建議於啟德沐安街第1B3區興建的過渡性房屋，獲撥款為3.85億港元，預計可提供約700個單位。「博愛醫院」建議於打鼓嶺坪輋丈量約份第82約政府土地興建的過渡性房屋，獲撥款為3.3674億港元，預計可提供約596個單位。「普門基金會」建議於荃灣青山公路青龍頭段115號興建的過渡性房屋，獲撥款額為4802.5萬港元，預計可提供約85個單位。

元朗牛澤尾一帶則涉及2個新過渡屋項目，分別是「新界社團聯會社會服務基金」建議於元朗牛潭尾南(真善路)興建的過渡性房屋項目，獲撥款額為6.8252億港元，預計可提供約1,208個單位；以及「基督教香港信義會」建議於元朗牛潭尾北(新潭路)興建的過渡性房屋項目，獲撥款額為6.0794億港元，預計可提供約1,076個單位。