再多39名新冠患者離世 大部分未打針 另有19人危殆

本港再有新冠患者染疫亡！本港再有新冠患者染疫亡，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(22日)公布，過去24小時，再有32名患者不治，涉及17男15女，年齡介乎45歲至103歲，大部分是長者，當中27人逾65歲，幾乎全部有長期病患，大部分長者未有打針，當中一人是長期臥床及有長期病患的45歲安老院舍院友，其入院時情況已很差。

另外，由於數據有滯後，劉又公布本周日(20日)再有7名新冠病人在公院死亡，涉及5男2女，年齡介乎66至93歲，暫時第5波疫情共有145人在公院離世，除了3名兒童外，其餘大多為長者。

當局又指，首102宗新冠死亡個案中，僅7人打了2針，當中63人為老人院院友，有些涉及院舍及長期病患，暫時103歲的患者為本港至今年紀最大的死亡個案。

劉表示，截至今日共有3,977名染疫病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療；超過1,900人於竹篙灣社區隔離設施隔離，另有250多人於荃灣帝盛酒店社區隔離設施隔離。

由於近日太多病人入院，因此數字有滯後，醫管局指今日已整理相關數據，截至今日共有291名確診病人在過去24小時康復出院。此外，現時留院病人有19名情況危殆，年齡介乎56至95歲，涉及16男3女，30名病人情況嚴重，涉及15男15女，年齡介乎41至103歲。