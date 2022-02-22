竹篙灣隔離人士崩潰一度企跳尋短　有人出監無期大叫「畀我走」

「圍在城裏的人想逃出來，城外的人想衝進去」，有確診者身染疫症未能得到確切治療，苦尋床位不果，亦有隔離人士康復後有家歸不得，反映本港醫療資源錯配已臻極點。再有讀者向東網求助指竹篙灣檢疫中心「出監無期」，令營內院友精神瀕臨崩潰。昨日(21日)竹篙灣有女病人情緒失控，一度企圖跳樓。據了解，一名59歲女病人疑不滿膳食安排，於上址激動得企跳求死，幸經警方及消防出動，幾經安撫下，事主最終恢復平靜，警方將案件列「糾紛」。

此外，有讀者指現時入住竹篙灣的人士即使新冠肺炎已痊癒，但因政府不聞不問，令上址彷彿成為孤島及精神病院，有人更懷疑「屈出精神病」，不斷於營內重覆淒厲苦叫「畀我走！畀我走呀！我要走！」

讀者鍾先生指自己於本月4日於醫院確診，並於12日獲醫生告知已無染疫，但因病床緊張，需轉送他至竹篙灣隔離營，他憶述醫生當時稱「再於營內留2至3日便可離去」。惟截至今天(22日)，他已於竹篙灣留守超過10天，即使於營內已進行多次檢測，並得到無染疫結果，職員卻稱未有醫生批准為由，無法離去。當他再追問何時有醫生批准，職員卻不置可否。

他指現時營內有許多營友均有自己類似遭遇，十分擔心「疫監無期」，有人更因此情緒失控，隔離營彷彿已淪精神病院。根據他提供的錄音，有人於房內大叫「畀我走！畀我走呀！我要走！」他批評政府對竹篙灣痊癒患者出營安排不聞不問，熱線電話長期無法接通，令不少市民即使身體已痊癒，仍然於營內滯留多日，剝削真正有需要入住人士的機會。

事實上，東網早前亦曾報道市民於竹篙灣的苦況，有病者到了大嶼山的竹篙灣檢疫中心後，一直無人跟進，出營日子不明，有市民坦言「仲衰過坐監」、「屈到發癲」；又透露竹篙灣內不少人「坐疫監」瀕臨崩潰，「有人大叫、有人拍門、有人淋雨」，該病者更形容隔離一段時間後，可能身體已康復，但恐怕精神已出現問題。