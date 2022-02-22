迷你倉大火死因研訊　專家指火警由冷氣電力故障引起

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（22日）繼續，政府化驗所總化驗師推測，火警源於迷你倉內某台分體式冷氣機因電力故障而起火。惟迷你倉的內部結構複雜、通風系統差，以及火勢輕易擴散，導致消防員難以鎖定第一起火地點。

政府化驗所總化驗師張耀明供稱，他於模擬起火實驗後，發現第一起火地點是迷你倉主走廊及第三條橫巷交界處的橫樑上的分體式冷氣機，推斷該冷氣機因電力故障而起火，及後冷氣機的塑膠機殼被燒至變溶，被熱熔的膠滴落地面，更有火種從冷氣機跌下，造成第二火源。

張續指，火源不但會透過對流空氣蔓延其他儲物室，熱空氣亦會經輻射引致附近儲物室內的易燃物品起火，故當消防員於起火後逾半小時到場後，迷你倉已經多處起火。加上迷你倉的窗戶是落地玻璃，難以排出濃煙，以及迷你倉內部結構猶如迷宮，這些因素都導致救災出現技術性困難，消防員難以鎖定第一起火地點。

案件編號：CCDI-333,334/2016