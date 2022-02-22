多名外傭確診後遭無理解僱流離失所　團體批非人道促政府施援

新冠肺炎疫情嚴重，大量確診者仍滯留社區或居家隔籬，有關注團體表示近日收到多名確診外傭被僱主拒絕回家的求助個案。基督教勵行會、融幼社及家傭匡扶中心今日(22日)舉行緊急記者會指，暫時共收到68名外傭被僱主臨時解僱逐出家門的求助，當中有56人已確診新冠肺炎，42人獲暫時收容，仍有14名確診外傭急需容身之所。

基督教勵行會總幹事張洪秀美表示，本港大部分屋企環境範圍比較細小，故理解僱主擔心家人因而容易受到感染，惟解僱外傭並非人道的處理手法，又指這批外傭遭到醫院拒之門外，最後淪落街頭，更容易傳染其他人。她更指其團體已盡力而為，在16個地點暫時收留這群受影響的外傭，惟隨着求助個案每日增加，收留地點經已超出負荷，有些更出現「11人分享1間房」；而且一般民間機構既缺乏醫療設備，如體溫儀、血氧機等，不足以成為安全的隔籬措施，她形容情況嚴峻，促請政府盡快協助。

選委會界別立法會議員黃元山認為，現時上萬間隔籬中心亦出現短缺，擔心是次事件只屬冰山一角。另外，他又指政府安排患者到隔籬設施的準則透明度不足，令社會上很多弱勢社群被忽略，建議當局應從社會性及護理需要上，考慮不同群體的優先次序，使設施用得其所。