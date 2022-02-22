政Whats噏：立法會兩名助開會職員確診　三主持會議議員暫無恙

立法會職員近期確診個案急升，繼主席梁君彥嘅司機、同埋議員楊永杰嘅2名議辦職員「中招」後，立法會秘書處證實，兩名議會事務部職員確診。兩名染疫職員曾經協助議員喺會議室內主持遙距會議，當中牽涉邵家輝、吳永嘉及易志明三位議員。身兼工商事務委員會主席嘅邵家輝話唔認識確診職員，自己過去3日都有做快速檢測但顯示無染疫，況且無病徵，唔使隔離喎。

因應疫情肆虐，立法會近期改由遙距方式舉行會議，但變種病毒仍防不勝防。立法會秘書處今日(22日)表示，接獲兩名議會事務部職員通知，指佢哋分別經核酸檢測同快速抗原檢測後皆呈確診結果，而兩人最近一次上班，分別為本月11、同本月15日；工作地點為2樓嘅會議室2同4，以及2樓同3樓嘅職員辦事處，兩人喺工作期間均全程佩戴口罩。

議員邵家輝就喺2月11日主持工商事務委員會，當時佢就戴咗2個口罩，而會議就長達2個小時左右。邵家輝回覆話，唔認識確診職員，同對方嘅坐席位置距離約有8呎，加上距今已經11日，自己都無出現病徵，過去3日都有做快速檢測證實無事，所以唔會太擔心，亦都唔使自我隔離喎。

另外，議員吳永嘉喺2月14日主持經濟發展事務委員會，3日後出席2021年施政報告致謝議案辯論，當時睇落精神奕奕，無咩異樣。至於議員易志明就喺2月15日主持交通事務委員會，當時亦有戴上口罩，其後亦落區參與「抗疫巴士」消毒活動等活動，估計都無咩大礙。

而立法會秘書處今日再宣布，為減少人群聚集及感染風險，立法會行政管理委員會已同意，由今日起，暫時關閉綜合大樓停車場的司機休息室，直至另行通知。期間秘書處會對該休息室進行深層清潔及消毒同若干小型工程。