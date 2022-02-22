上水石湖墟街市外現百米發泡膠牆　堆積大半個月食環署終清理

新冠肺炎疫情肆虐，近日更接連有跨境貨車司機確診，內地因此收緊防疫措施，禁止盛載供港蔬菜的發泡膠箱運返內地。惟本港發泡膠向來回收率低迷，發泡膠箱「有入無出」的情況下，導致全港多區出現「發泡膠箱圍城」現象，阻塞行人路及馬路之餘，更會引發其他衞生問題。

其中於上水石湖墟街市附近的智昌路、智賢里及智明街一帶，有大量發泡膠箱被堆積在行人路及行車路旁的草叢中，粗略估計現場的發泡膠箱有近萬個，如積木般堆砌成一道約100米長的「發泡膠牆」，蔚為奇觀。此外，數板裝着蔬菜的發泡膠箱被遺棄在行人路中，有的以帆布遮蓋，有數箱貨物則被拆開，青菜及發泡膠碎片散落一地，恐形成另一場鼠患危機。

有街坊透露，以往亦有人將發泡膠箱遺棄在上址草叢，但很快便有貨車到場善後，疑將發泡膠箱運返內地回收再用。惟自從農曆新年、即本月初開始，便未再有貨車到場運走發泡膠箱，久而久之，發泡膠箱便堆疊成圍牆。

「發泡膠牆」堆砌大半個月，今晨(22日)終於有食環署外判工人驅夾斗車到場，將數千個發泡膠箱清走。惟現場發泡膠箱眾多，相信有關行動需持續數天，才可完全清理所有發泡膠箱。

據了解，內地禁止中港司機將曾在香港使用的發泡膠箱，運返內地回收廠熔製膠粒循環再造，亦不可運返內地供港菜場再次盛載蔬菜返港，以免新冠病毒經發泡膠箱傳入內地。