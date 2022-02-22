港府料隔離單位下月增至1.6萬　另4方艙醫院已動工料供1.7萬單位

隔離設施嚴重不足，估計3萬初步確診或確診人士在家等待入院，應該隔離的人士在家等待，政府都要提供支援，港府承認支援未夠快，隔離仍然是防疫政策目標，全力在中央支持下，目前有5,000多個單位來自竹篙灣中心、1,600多個酒店房間投入社區隔離措施，預計本周內，5,000個單位可增加1倍至1萬個單位，來自3座未入伙公屋，目前正配備傢俬。3月會有多1.6萬個單位來自酒店及啟德郵輪碼頭改裝。

另外，內地官媒表示，中央支援香港的4所方艙醫院已開工興建，分別在香港青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋，預料可提供1.4萬至1.7萬個隔離單位，其中青衣方艙醫院將於開工後約一周率先投入使用。

未來會分階段在竹篙灣二期及啟德郵輪碼頭附近土地興建1萬單位；敲定落馬洲河套、元朗、青衣、私人發展商等5幅土地興建2萬單位。此工程將由發展局局長主導。為紓緩市民對檢測措施的需求，各政府部門利用轄下處所其職員的隔離之用，例如懲教署騰出懲教所；大學騰出宿舍等。港鐵亦正尋覓地方為員工進行隔離，而中央將在落馬洲河套區籌建1間醫院，規模與臨時醫院相若。為解決長者露宿醫院外，而室內場館、體育館，會改裝為長者治療及暫托中心，長者的必須由醫管局轉介，今日已開了1間，下一間為石峽尾。

新的醫療設施安排方面，中央委託施工隊入場到竹篙灣等用地，河套區無論是隔離設施或醫院，都應該會安排深圳人員，因為僅一河之隔，特區亦會紓解當中法律問題。