港人7項社會幸福指標評價偏負面　其中政治權利最低僅3.8分

香港民意研究計劃今日(22日)公布「社會幸福指標」調查結果，發現市民對於「人身安全」的評分最高，為6.13分；「享有政治權利」的指標為最低，只有3.8分。另外，在10個指定範疇中，以10分為滿分，有7項指標錄得低於5分，顯示市民的評價偏向負面。

香港民研計劃於2月初，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了1,012名18歲或以上的香港居民。調查顯示，在10個指定範疇中，以10分為滿分，市民對於「人身安全」的評分最高，評分為6.13分；另外，市民亦偏向認為香港人「享有個人自由」和「有合適就業機會」，評分分別為5.57和5.29分；其餘社會幸福指標則錄得低於5分，顯示市民的評價偏向負面。

香港民研指出，其餘錄得低於5分的7項社會幸福指標介乎4.00至4.90分，反映市民認為司法程序不太公正，弱勢社群得不到足夠保障，香港人未能免於恐懼，兒童成長不太快樂，香港人未能安居，生活並非無憂無慮。最後一項指標更錄得低於4分，只有3.97，即認為香港人缺失頗多政治權利。眾多指標之中，只有司法程序公正指標較3個月前明顯上升。