禁晚市停業令延長至4.20　午市堂食亦收緊　餐飲業嘆如同停擺

港府今日(22日)宣布，本周四(24日)凌晨到期的晚市社交距離措施，將會每14天延長一次，直到4月20日，更會進一步收緊午市堂市及戶外佩戴口罩措施；學校安排方面，7、8月暑假提早至3、4月，以騰空校園做檢測、隔離及接種新冠疫苗，早前停止面授課亦延長至3月初，故學生其實一直都不會面對面上課，停課會直至復活節，即約4月中。航班熔斷機制亦會繼續執行，若輸入個案多會暫停航班。林鄭又呼籲市民遵守社交距離措施，避免非必要離家，應接受政府發出的檢測，避免外籍傭工在休息日聚會、注重個人衞生，接種疫苗，利用電子媒介互相聯繫感情等。

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯指，現時街上人流冷清，業界生意已一落千丈，由農曆新年時的3、4成，現時只剩1、2成。他指由於第4波以後，市民已習慣在家用膳，所以第5波已沒有外賣生意幫補，又要額外投資至少2,000港元在手機、腳架等科技工具，來應對政府將實施的「疫苗通行證」，料若再收緊午市，生意額只會慘剩1成，形容業界將迎來疫情以來「最辣」措施，業界會進入「冷封」、「半停擺」狀態。

徐汶緯指雖然對收緊防疫措施並不意外，因現時日確診數字上萬，早料政府會「加辣」，但業界現已有過千店停業、200多間倒閉，假如政府不出手救亡，業界將「海嘯式」結業。他期望政府在明日(23日)公布的財政預算案中，推出保就業計劃、每家企業在中小企融資擔保計劃可申請上限加大至1,200萬港元、推出1萬港元的消費券等。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍指第6輪防疫抗疫基金資助計劃，最多只能助業界捱過2月，未來3月、4月完全束手無策，呼籲政府把延長限制到4月20日的大前提下，可推出第7輪計劃救市。

工聯會屬會髮型化妝整體形象設計師總會主席譚慧華指，收緊措施消息晴天霹靂，「聽到都好想喊」，她指消息一出，已有至少1成髮型店東主向她表示考慮結業，她指業界明白疫情如虎，企業有社會責任，但現實是每月仍要交租與員工底薪，惟大多業主亦不願退讓減租，「好似唔加租就係恩典」，直言業界捱不了，期望明日的預算案中，政府會資助，補貼業界開支。