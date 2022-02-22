全港學校提前至3月及4月放暑假　教界爭取文憑試延期開考

政府今日(22日)宣布，全港學校提前在3、4月放暑假，以騰空校園做檢測、隔離及接種新冠疫苗，有關安排適用於全港幼稚園及中小學，包括國際學校及特殊學校，但不包括大專院校，預料復活節假期後恢復教學，即約4月中；中學文憑試(DSE)會爭取如期於4月22日開考。有中學校長促請當局延遲DSE在5月初開考，以便考生有更多時間準備。

政府指，上述措施預計下月初落實，以便學校有時間作準備，以及家長為照顧子女作出安排，預計屆時會先讓小學及國際學校復課，中學生要待DSE核心科目考試完成後才恢復面授課，由於提早放暑假，本學年最後上課日改為今年8月12日，2022/23學年如期在9月開學。當局希望辦學團體配合，否則不夠地方進行大型強檢，以及為兒童接種疫苗。

聖士提反堂中學校長麥偉麟坦言當局「殺個措手不及」，教學安排被打亂，「連派准考證都係個問題」，希望教育局可盡快各學校提供指引。他指，該校在本月14日之前仍有安排中六學生回校，但疫情大爆發之後已暫停安排學生回校，1月安排了中六學生在考了模擬試，原定安排在3月初的第2次模擬試已取消。

他指，本屆考生最受疫情影響，他們自中四下學期起已經歷多次的停課，若開考前要進行全民檢測，十分影響考生的備試心情。他強烈建議當局可將DSE延遲至5月初至中旬開考，讓考生有更多時間準備，「特首選舉都可以延遲，冇理由DSE唔得」。

教育評議會回應指，同意在疫症極度嚴峻時，調動暑假的措施，亦十分支持借用一些空間較大的學校用作檢測或接種疫苗之用。該會指，DSE的整體配套並未詳細闡釋，特別是監考、評卷人員是否足夠，認為教育局宜制定後備方案。

教評會指，當局應盡快落實小五第一次呈分試及中一分班試的有關安排，並支援因週動暑假對補習社、興趣班、私立學校及幼稚園的影響，並予以支援。