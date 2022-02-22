曾身處22指明地方須強檢　染疫者足迹遍港九

因應多宗新冠肺炎感染個案，再有22個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(22日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求任何人士於指定時間期間，曾身處該22個指明地方超過2小時的人士，必須接受病毒檢測。

政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

指明地方如下：

1.油麻地駿發花園1座

2.鑽石山富山邨富信樓

3.香港理工大學學生宿舍(紅磡)

4.土瓜灣真善美村至善樓

5.油麻地文英街2至8號文英樓

6.尖沙咀擎天半島6座

7.旺角海富苑海欣閣

8.石硤尾南山邨南偉樓

9.長沙灣元州邨元雅樓

10.長沙灣長沙灣邨長泰樓

11.筲箕灣愛東邨愛平樓

12.鴨脷洲利東邨東昇樓

13.薄扶林華富(二)邨華翠樓

14.天水圍天耀邨耀泰樓

15.天水圍天逸邨逸潭樓

16.元朗新元朗中心5座

17.深水埗南昌邨昌謙樓

18.深水埗南昌邨昌逸樓

19.馬鞍山頌安邨頌和樓

20.筲箕灣東盛苑

21.香港仔石排灣邨碧月樓

22.元朗采葉庭16座

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。