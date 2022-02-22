港鐵添60名職員或外判工染疫　第5波累計逾300宗

接連有多名港鐵人員染疫。港鐵表示，截至今日傍晚6時，過去24小時共收到60名員工及承辦商人員初步確診，當中46人是公司員工、14人是承辦商人員。上述人士現正留在家中，等候衞生署進一步指示及安排，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。港鐵在第5波疫情至今已錄得逾300宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案。

在12宗經核酸測試初步確診的個案中，分別涉及站務、車務、巴士、保安、維修及後勤的港鐵員工，以及承辦商的清潔、保安、維修及後勤人員。至於48宗快速測試驗出病毒的個案，則分別涉及站務、車務、巴士、維修及後勤員工，以及涉及清潔保安、客務及維修的承辦商人員。

港鐵服務現時維持正常，隨著確診員工人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數或相應增多。港鐵指，會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。