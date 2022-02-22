11間社署辦事處有人染疫　須暫時關閉至另行通告

社會福利署今日(22日)宣布，由於11個辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，須暫時關閉，直至另行通告。社署指，各人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常；有關辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作。

關閉的社署辦事處遍布港九新界，包括交通意外傷亡援助組、大興社會保障辦事處、院舍照顧服務券辦事處、柴灣社會保障辦事處、東葵涌綜合家庭服務中心、北天水圍社會保障辦事處、南天水圍社會保障辦事處、黃大仙社會保障辦事處、北將軍澳綜合家庭服務中心、東葵涌社會保障辦事處，以及中區及離島綜合家庭服務中心。

兩宗確診個案涉及1名在交通意外傷亡援助組工作的社會保障助理，以及1名在大興社會保障辦事處工作的社會保障助理，兩人最近上班日為2月16日。

初步確診個案方面，在院舍照顧服務券辦事處的個案涉及1名社會保障助理，最近上班日為2月21日，而在柴灣社會保障辦事處的個案則涉及1名社會保障助理，最近上班日為2月17日。