新界及九龍多區屋苑污水呈陽性　民政署今派快速檢測包供檢測

政府昨日(22)表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

為跟進在深水埗、沙田、大埔、元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括深水埗、沙田、大埔、元朗民政事務處）將會由今日(23日)起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

污水監測區域包括 :

1. 深水埗南昌邨昌逸樓及昌謙樓

2. 馬鞍山頌安邨頌和樓

3. 富亨邨

4. 天水圍(部份)天瑞(二)邨

5. 天水圍天祐苑祐泰閣、祐寧閣及祐康閣

6. 天水圍(部分)天耀(一)邨耀康樓及耀富樓

7. 洪水橋尚城

另外，民政事務總署（包括觀塘、北區、沙田及葵青民政事務處）將會由今日(23日)起陸續向在以下地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

1. 油塘油美苑

2. 上水彩園邨

3. 馬鞍山(部分)錦英苑

4. 沙田碩門邨

5. 青衣(部份)翠怡花園、長康邨、長亨邨

公眾如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽以下網頁連結（www.youtube.com/watch?v=aeDummTkpA0&t=1s）。