餐飲業員工「餐餐公仔麵」度日　望政府「派糖」解燃眉之急

新一份《財政預算案》今日(23日)出爐，有餐飲業員工表示，疫情下不少酒樓「海嘯式」倒閉，他失去了工作。本是家中6口經濟支柱，一下子變成零收入，仍要支撐每月約2萬多港元家庭開支，而今「餐餐公仔麵度日」，盼望政府「派糖」以解燃眉之急。

任職餐飲業逾30年的梁先生說，2019年底酒樓倒閉，兩年間只靠打酒樓或保安散工維持生計，惟兩份散工合共2萬多港元薪水，扣除開支後基本是「月月清」。直至去年底，輾轉下到了朋友酒樓擔任店長，薪資亦僅僅維持到一家6口開支。突然晚市禁堂食令再度實施，酒樓被迫停業，他又再次失去了工作，收入亦一下子清零。

梁先生家中有3個分別是讀中一的女兒、3年級及3歲的兒子，另有患糖尿病，需定期覆診的80歲母親；太太是家庭主婦，主要負責照顧家人，無法外出工作。他稱，以往女兒生日都是一家到酒樓「食餐好」，惟今年財政緊絀，不能大肆揮霍，只買了生日蛋糕留家慶祝。

梁先生盼望新一份《財政預算案》紓困措施可更聚焦於餐飲業，他直言每次疫情爆發，第一個「招呼」都是飲食界，經常「手停口停」，加上過往5輪抗疫基金對僱員毫無保障。他支持政府「派糖」，惟認為現金更實際，因為據過往經驗，電子消費券使用範圍有限，如不適用於交水費、電費等。