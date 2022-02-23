竹篙灣加建隔離營通宵施工　營友冇覺好瞓

東網讀者楊先生今日(23日)凌晨2時許向本報投訴，他指日前確診被送往竹篙灣隔離營，惟今日營外對出地盤有多輛剷泥車通宵施工發出嘈音，導致他與毗鄰大部份被隔離人士未能就寢。

任職工程的楊先生與家人同住東涌映灣園，因2月初居住的大廈有確診病例，楊於本月6日收到政府強檢通知，他於檢測後在8日收到結果呈陽性，其家人則呈陰性；楊生在家居自我隔離，並等候政府通知，他於13日被送往竹篙灣隔離營，期間工作人員曾交2檢測包給他作自我檢測，均呈陰性。工作人員於本周一(21日)通知他待安排出營，惟至今仍未收到通知。

楊續指，他入住的210座隔離營，距工地僅約20米，因政府近日加建營房，故在本周一開始施工，由早上7時至晚上10時，有多輛剷泥車在地盤運作。惟至昨晚(22日)工程通宵進行，且發出嘈音，引致營內人士均未能入睡，楊向工作人員投訴並要求提供耳塞，惟工作人員指並無此設備，楊無奈報警求助。民安隊隊員接報後往現場了解，並向楊指盡量協調，經磋商後終停工。警方致電楊生詢問情況，獲知停工後向他解釋，這是特首緊急建造隔離營的決定。

楊又投訴，營內安排比較混亂，並無任何指引及指示，有些人檢測陰性後仍未獲安排離開，有部分工作人員態度不好。跟不上營內措施朝令夕改，早前用深喉測試樽仔，現改做快速抗原測試；有外籍營友不懂廣東話，工作人員未能與他們溝通，營內熱線又打唔通。楊指有營友與他同樣在13日入營，至今只收得深喉測試的樽仔，惟仍未有人收取樣本，楊指營內安排太差。