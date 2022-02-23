東方日報A1：下月強制　全民檢測三次

第5波疫情一發不可收拾，政府決定在3月進行全民強制檢測，而強檢措施具有法律效力及處罰機制。市民憑身份證按出生年份分批接受3次檢測，而檢測期內每日均需進行快速測試。對於隔離設施嚴重不足，政府指未來增加更多隔離設施至5萬個單位，包括本周內將5,000個隔離單位增至1.2萬個；3月內分階段再加1.6萬個單位。另外，4間方艙醫院亦已動工興建。她又指明天凌晨到期的社交距離措施，延長至4月20日，期間會進一步收緊午市堂食及戶外佩戴口罩措施。

特首林鄭月娥昨日預告於3月進行全民檢測，部分公共服務會暫停，調配人手去前線，而採樣及實驗室化驗工作人手緊張，已向中央要求協助，包括增加採樣員及實驗室化驗能力，將會24小時作出報告行動，抵港的百多個內地採樣員已為市民進行採樣，相信有10萬計人員需幫忙檢測。她稱會將採樣及檢測量提升至每日不少於100萬次，由政制及內地事務局局長曾國衞負責及設計全民檢測。

期間，全港各區會設立幾百個檢測中心，市民以出生年份按日預約進行檢測，強調是須檢、必檢。關愛安排方面，市民可與兩位長者或小孩一起檢測。她指3次檢測期間，該批市民要每天進行快速檢測，政府會分派足夠的快速抗原檢測測試包及KN95或相同等級口罩。至於使用身份證進行全民檢測因方便執法，她強調不涉及私隱問題，因所有資料都在港，若法例上有衝突，會從法例上解決。

對於約3萬初步確診或確診人士在家等待入院，她承認支援未夠快，隔離仍是防疫政策目標。她指政府目前有5,000多個隔離單位來自竹篙灣中心、1,600多個酒店房間投入社區隔離措施，預計周內將隔離單位增至1.2萬個，亦會有更多社區隔離酒店投入服務；3月內分階段加1.6萬個單位，包括更多酒店及將啟德郵輪碼頭改裝。

她又指港府敲定5幅土地興建隔離設施，最大為落馬洲河套區東面地皮，將由發展局局長黃偉綸負責，並已委託內地施工隊。內地官媒昨指中央支援香港的4間方艙醫院已開工興建，分別在青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋，預料可提供1.4萬至1.7萬個隔離單位，其中青衣方艙醫院將於開工後約一周率先投入使用。

為紓緩市民對檢測措施的需求，林鄭指各政府部門會利用轄下處所作為其職員的隔離之用，例如懲教署騰出懲教所；大學騰出宿舍等。港鐵亦正尋覓地方為員工進行隔離。為解決長者露宿醫院外，室內場館、體育館，會改裝為長者治療及暫託中心，長者必須由醫管局轉介，位於九龍灣彩榮路體育館的首個長者治療暫託中心昨已啟用，接收可出院或症狀輕微的長者，下一個中心將設於石硤尾公園體育館，有需要會繼續增設。

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