創科中小企期望預算案　繼續資助業界發展

去年施政報告提出以「南金融、北創科」作為日後本港經濟發展布局。香港中小型企業聯合會會董、創科公司老闆鍾貴賢接受東網專訪時稱，規劃用意好，但過於龐大長遠，中小企無法直接受惠；而最能受惠的資助計劃，卻因創新及科技局審批失當，真正做創科的公司往往難獲應得資助，反成「懲罰」他們。他期望政府莫因疫情而在財政預算案對創科界「收水」，同時昐資助計劃固有問題可獲改善等。

鍾貴賢的創科公司以創科研發、技術轉移及顧問服務為主，不時有其他公司欲付費使用他們的創科產品或服務，卻在申請創科局的「科技券」資助計劃時，不獲批相稱金額的資助，被迫放棄。鍾指問題源於創科局的審批制度，忽視經濟理論，否定創科產品較高的市場價格，並以沒有創科元素的傳統產品作衡量標準，導致批出的資助往往不合比例地低。

鍾坦言對創科局抱有懷疑，該公司花上許多時間、成本研發創科產品，但最後創科局只將他們的產品，看成是由一間非創科公司所推出，「咁係punish(懲罰)咗我哋咁多年以嚟嘅投入同付出」。他質疑局方此操作或引起惡性循環，創科界有如不獲認同，令到很多人心態很灰：「我就咁攞件行貨，或者一個罐頭產品去做咪得囉，係咪？點解我要花咁多時間去做創科？」

對於政府提倡「南金融、北創科」，鍾認為政府願意釋放土地予創科業是好事，因本港辦創科最大難題便是土地，不過計劃太龐大長遠，只有大企業能受惠，創科中小企難分一杯羹。儘管如此，鍾仍期待今年預算案，希望政府別因疫情而對創科界「收水」，同時昐解決資助審批問題，推出更多措施協助創科中小企，例如提供外判工作、採購他們的創科產品等。他另認為政府可推出部分「包底」的貸款計劃，吸引更多人放膽創業研發、投身創科。