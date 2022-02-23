飲食業看不到前路　望預算案延長借貸計劃還本期

Anthony公司的4間餐廳，疫下只剩一間外賣店營業。(黃仲民攝)

疫情反覆兩年，飲食業首當其衝。餐飲公司總監Anthony接受東網專訪時稱，營業額只剩疫情前的一成半，批評政府在防疫上沒部署，成效不彰。因業界看不到前路，他估計若政府未能3個月內控疫，便會出現餐飲倒閉潮。他希望政府能透過預算案，延長因疫情專設的借貸計劃還本期，並完善補貼計劃等。

Anthony公司旗下的4間餐廳分別為西餐廳、火鍋店、酒吧及外賣店，現只剩外賣店有營業，約20名職員要放無薪假。對比起2019年未有疫情時，去年的營業額大跌7、8成，今年頭兩個月再跌一半，只剩疫情前的一成半，僅靠外賣及售賣翻熱食品包勉強維持生意。為了應付租金及不想辭退員工，他嘆謂：「好過無，唔做連一成半(營業額)都冇埋！」

他透露仍未能制訂3月的營運計劃，皆因政府完整抗疫計劃欠奉：「佢哋(政府)嘅部署就係冇部署，見步行步，今日爆五百就咁樣做，聽日爆一千就咁樣做，後日爆千五就咁樣做，好似對整件事都冇預算，畀個疫情帶住走。」他又說，業界不太支持「動態清零」，因香港與內地情況不相同，未必可行。隨着市民漸轉留家自煮，店家看不清前路，他預計若3個月內疫情未受控，便會出現餐飲倒閉潮。

對於預算案，他指政府去年推出的「百分百擔保特惠貸款」計劃，雖暫避免結業潮，但不少商家的還本期將至，疫情卻未見曙光，希望政府能延遲還本期。另外，他冀政府發放租金及按人頭計算的員工薪金補貼，同時擴大飲食業資助範圍至持食物製造廠牌照者，直至通關有期、旅遊重啟。