貧窮劏房戶瑟縮斗室　盼港府加快建公屋緩助基層

同一天空下，有人餐餐鮑參翅肚，有人日食兩餐得過且過，但求「慳得就慳」。「家徒四壁，得閒數手指」為劏房戶的寫照，家住油麻地天台屋的吳先生亦是云云眾生之一。適逢港府今日(22日)發表財政預算案，他盼當局能夠加大力度興建公營房屋，並提供援助予基層。

80平方呎的空間，一個月租金2500港元，對不少基層而言，已經非常滿足。今年剛滿65歲的吳先生租住油麻地舊樓的天台屋，單位分間3個套房，他租了其中一間，平日與其他租客共用廁廚。他與大多港人一樣，打算憑其拚搏精神，達成置業夢。惜夢歸夢，原從事建築工人的他，因患有眼疾，距離6呎外的事物都看不清楚，故未能通過地盤視力測試，加上患有高血壓，最終失去飯碗，無奈下只能在家待業，並領取綜援度日。

吳形容，每日生活都要「計住計住」，每日最多食兩餐，並以價廉馳名的兩餸飯填飽肚子。他指，兩餸飯可低至25港元一餐，日花50港元便足以應付生活。本港未爆疫前，他的免費娛樂是到公園散步，但現時疫情肆虐，他直言「連公園都唔夠膽行」，悶在家中未敢外出，整日與4面牆為伍，如同困獸鬥。

吳直言，疫情下影響各行各業，盼政府能夠援助受影響行業如餐飲處所，同時在財政負擔許可下，向基層市民「派糖」，急市民所急。同時，他亦希望覓得安身之所，並促政府盡快興建公營房屋，但求人人有屋住。