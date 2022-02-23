成立55周年　康業物管智能化　全方位防疫

疫情曠日持久，令人們在家逗留時間增多，對居住環境的重視程度亦有所提升。順應時代發展的康業服務有限公司，為物業管理引入創新智能科技及環保節能管理，力求提升服務品質，例如研發免觸式操控升降機及大門開關，提高屋苑公共空間的防疫水平；又於物業上蓋設置太陽能光伏板，竭力推動可再生能源應用，實踐可持續發展。

智慧城市的理念之下，科技進一步融入日常。康業持續引進多項創新技術及智能科技設計，以天水圍住宅項目Wetland Seasons Park為例，公司特別研發了一系列免觸式設計，有效減少住戶接觸公共設施，從而降低病毒感染及疫情爆發的風險；又運用各類智能機械人，為客戶提供優質貼心便捷的物管服務，享受全方位智能生活體驗。

物業管理行業加入環境、社會及企業管治（ESG）元素，已是大勢所趨。康業主席及行政總裁鄺正煒表示，適逢今年是公司55周年，獲頒「超卓可持續發展物管大獎」肯定了康業多年用心建設美好社區的努力。公司一直以來於日常管理中融入可持續發展理念，努力實踐ESG目標，以智能科技糅合環保節能元素，不斷創新求進，致力為客戶建立更美好的居所。

康業於屋苑大門及升降機安裝了免觸式智能系統，住戶只要使用康業自行研發的手機程式（App）「Smart Community App」，利用「LC Next」功能，全程毋須觸碰按鈕或門柄，即可操控大門及升降機自動開關，減低業戶接觸病毒的機會。此手機程式更加入了代替傳統對講機功能的「InterCom Next」，方便住戶利用手機核對訪客身份。康業持續引入一系列智能化管理以強化日常管理之防疫工作，早在疫情爆發初期就已運用各種機械人為客戶消毒清潔環境，又以送餐機械人為業戶提供自動送餐服務，以人工智能設定不同路線，減低病毒傳播的風險。

此外，為堅守可持續綠色都市概念，康業以實際行動執行環保物業管理，積極推動可再生能源應用，並已於去年啟動「太陽能光伏板節能減排計劃」，在管理物業上蓋設置超過7,700塊太陽能光伏板；未來10年亦會連續向中電購入本地可再生能源的電力，大大減少碳排放量，全力支持香港政府的《香港資源循環藍圖2035》。

早前假灣仔新鴻基中心舉辦的《2021年度職安健暨環保周年大會》，當日員工培訓場地使用的基本用電電量，均以購自中電「可再生能源證書」的可再生能源電力抵銷，貫徹「Carbon-Free」100%綠色辦公室理念。

除了積極推動智能化管理，公司亦熱心關懷社會，康業與聯號公司力佳工程有限公司連續多年支持教會關懷貧窮網絡的「YUM青年向上流動嚮導」計劃，為年輕人提供在職培訓、輔導和教育資助，並為新入職員工舉辦「師友同行」啟動日，助學員提升職場技能、人際技巧及競爭力。此外，康業亦經常推動員工參與捐贈物資及義工活動，公司連續8年舉辦「Peace Box祝福大行動」，送贈防疫用品、日用品、糧食等物資予基層家庭及長者，致力建立更美好和諧的社區。

成立於1967年的康業服務有限公司，目前管理約1,600幢物業，涵蓋私人屋苑、高級住宅、商貿大廈、購物商場、政府物業及學校設施等。康業一直秉持母公司新鴻基地產「以心建家」及「以心待客」的企業理念，以優質貼心的服務、與時俱進的智能科技及環保節能措施，為客戶創建美好的生活及工作環境。