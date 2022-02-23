學生提早暑假影響升班試流程　議員指DSE若延期須盡早通知

政府昨(22日)宣布全港學校提前在3、4月份放暑假，以騰空校園做檢測、隔離及接種新冠疫苗，有關安排適用於全港幼稚園及中小學，包括國際學校及特殊學校，但不包括大專院校，預料復活節假期後約4月中恢復教學，而中學文憑試(DSE)爭取如期4月22日開考。

身兼教聯會副主席的議員鄧飛今早(23日)在電台節目表示，很多學校會改為文憑試考場，如果在文憑試前被徵用作隔離或檢測設施，當局必須在文憑試前預留足夠時間騰空校舍，並協助消毒工作。他又稱，學校及教師對文憑試延期有預備方案，如果政府決延期，教育局應盡快公布，否則考生士氣將大受影響；至於文憑試取消的可能性，鄧認為不高，指無論以哪種方式推算學生成績，也會有很大爭議。

他認為，提早放暑假對學校安排6月份升班試亦有困難，認為教育局應給予指引，訂明是否全港中小學都延至8月份考升班試，讓考核內容與往年相若，亦避免各間學校的安排出現明顯差異。而升小一、升中一同樣會受影響，他指一般派位時學校已在「半放假」狀態，但新安排下家長、學生如要叩門須要額外請假，認為教育局亦要訂明清晰指引。