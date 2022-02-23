政府將派發1萬元電子消費券　4月份先向630萬人派5000元

本港第5波疫情嚴峻，重創本地經濟。新一份財政預算案今早(23日)11時公布，財政司司長陳茂波表示，將會向市民派發1萬港元電子消費券，分兩期發放，4月份先向630萬人派5,000港元。

陳表示，政府去年首次推出消費券計劃，在各方幫助和合力推動下，有效地提振了市場氣氛、刺激了本地消費、加速了經濟復甦，並推動了電子支付的更廣泛使用。新的一波疫情打亂了經濟復甦的步伐。借鑑去年的經驗，決定推出新一輪消費券計劃，透過合適的儲值支付工具向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額1萬港元的電子消費券，預計措施可惠及約660萬人。

他表示，深切明白這一波疫情令不少行業及市民深受影響，為了紓緩市民及不同商戶的壓力，會透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5,000港元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起在年中分批發放。就此，政府會透過臨時撥款決議案的動議，向立法會表明會於決議案通過後隨時動用消費券計劃的撥款，希望消費券計劃在疫情平穩後為市場注入動力，加速經濟復甦，並進一步鞏固商戶及市民使用電子支付的習慣，促進數碼經濟的發展，整個計劃涉及約664億港元財政承擔。