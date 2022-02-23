新一份預算案留540億元支援抗疫　預測基本通脹率2.5%

新冠肺炎疫情困擾全球已經兩年，疫情深深影響着經濟的運轉、民眾的生活。港府今日(23日)表示，過去一個多月變種病毒來襲，形勢急速逆轉，病毒擴散速度之快、影響程度之深，對很多市民的生活和工作、中小企的經營造成沉重打擊，削弱了市民對前景的信心，社會上瀰漫着憂慮和悲觀的情緒。

為快速穩控疫情，港府單在預算案預備的資源已逾540億港元，加大資源為市民紓困、為中小企提供喘息的空間，亦是市民對政府的期望。港府指，成功抗疫是保障經濟和民生的關鍵。憑藉國家的堅實支持及全力幫助，港府和全社會都必須齊心抗疫，盡速戰勝疫情。只要最近一波疫情能逐步受控，往後繼續維持「動態清零」，消費和投資需求料會重拾動力。疫情穩定亦將為與內地恢復有序「通關」創造條件，從而為經濟注入更大的動力。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測香港經濟在今年下半年會有較好表現，全年實質增長介乎2%至3.5%。

通脹方面，外圍通脹高企的情況料會持續一段時間，本地成本壓力也會隨着經濟復甦逐漸上升。另一方面，住宅租金的上升壓力仍然輕微。綜合各項因素，港府預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為2.1%和2%。雖然香港通脹壓力整體而言仍屬溫和，但由於不少生活用品都依靠進口，若外圍通脹令進口貨品價格上升，需要留意對市民生活的影響。

中期而言，香港經濟前景正面。傳統產業之中，金融業一直迅速發展，前景亮麗，在未來仍會有助推動香港經濟增長。要把握好機遇，港府會繼續創造容量，突破勞動人口及土地供應不足的制約，齊心合力推動經濟發展進入新台階。綜觀以上各項因素，並考慮到經濟在疫後仍有追趕式增長，預測香港經濟在2023至2026年間，平均每年實質增長3%，稍高於疫情大流行前的10年2.8%的趨勢增長，基本通脹率則預計平均為2.5%。

預算案將採取擴張性財政政策，措施主要圍繞4方面，包括全力抗擊戰勝疫情；為市民和中小企紓困；為下行的經濟提供支撐，並推動疫後的經濟恢復；以及投資未來，部署經濟中長期的發展。預算案的逆周期措施總承擔額逾1,700億港元，連同基建和其他開支的增加，估計可為經濟提供約3個百分點的提振作用。

市場普遍預期環球經濟今年會進一步復甦，但Omicron變種病毒肆虐，令環球經濟的復甦步伐在近期減慢。受能源價格高企和供應瓶頸影響，環球通脹顯著升溫，不少中央銀行會因而需要收緊貨幣政策。此外，地緣政治局勢亦複雜多變。這些都為經濟前景帶來不確定性。上月國際貨幣基金組織下調了今年全球經濟增長預測至4.4%。

內地去年有效防控疫情，生產活動恢復良好，外貿表現強勁。去年內地經濟增長百分之八點一，較大部分經濟體的增速快。展望今年，儘管當前經濟面對一些下行壓力，但內地經濟基本面堅實，加上政策空間充裕，將會支持內地經濟穩步增長，繼續成為全球經濟增長的引擎。