薪俸稅及個人入息稅退稅1萬元 另寬減差餉

不少中產人士每年都要儲錢交稅，市民都期望政府可寬減稅項。港府今日(23日)表示，寬減2021/22課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬港元，全港201萬名納稅人受惠。有關扣減會在2021/22課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少131億港元。

另外，港府會寬減2022/23年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1,500港元為上限，其後兩季以每戶每季1,000元為上限。估計涉及299萬個住宅物業。政府收入將減少117億元。

港府同時建議由2022／23課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，以減輕並沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬港元，預計政府收入將減少33億港元。

在支援企業方面，政府會寬減2021/22年度課稅年度百分之百的利得稅，上限為10,000港元，預期全港15.1萬家企業受惠。有關扣減會在2021/22課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少12億港元。

政府亦會寬減2022/23年度4季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000港元為上限，其後兩季以每戶每季2,000港元為上限，估計涉及43萬個非住宅物業，政府收入將減少34億港元。亦會寬免2022/23年度的商業登記費，預期150萬名業務經營者受惠，政府收入會減少30億港元。

政府亦會繼續減收非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為22,500港元，為期8月至今年11月底，25萬個非住宅用戶受惠，政府收入將減少6.8億港元。

同時，政府亦會由今年10月起，延長豁免或寬減現行34類政府收費，為期12個月，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等，政府收入將減少約17億港元。

租金寬減方面，政府會繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至今年9月底。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免，政府收入將減少14億港元。